Alle danske brinttankstationer lukker!

Toyota lancerede brintbilen Mirai i 2019. Den kører i dag som taxa i Aarhus og København og som delebil for mobilitetstjenesten Drivr.

Hvad siger Toyota Danmark til lukningen af de danske brintstationer?

"Det er et tilbageskridt for klimaet. Situationen er uden tvivl uheldig for alle – men naturligvis primært for kunder, der har valgt et brintkøretøj, fordi andre nulemissionsteknologier ikke kan opfylde deres mobilitetsbehov. Toyota er stadig stærkt engageret i den løbende udvikling af brintteknologi, og udviklingen af brint i flere andre lande i Europa fortsætter med høj hastighed og med stærk politisk og økonomisk støtte. Den seneste udvikling i Danmark og nabolandene viser blot, at det er afgørende at have økonomisk støtte til at starte den positive udvikling af en af fremtidens nødvendige nulemissionsteknologier, brint," siger pressechef Anders Tystrup.

Toyota vil hjælpe danske ejere af brintbiler

Hvad er Toyotas råd til nuværende ejere og brugere af Toyota Mirai?

"Vi vil være i dialog med Mirai-kunder i Danmark og gøre vores yderste for at hjælpe med at finde en løsning," lyder det.

I 2015 testede Bil Magasinet brintbilen Hyundai ix35 FCEV, og det fik den ellers så benzinglade Steen Bachmann til at skrive en klumme om, hvor godt brint fungererer i hverdagen:

"Jeg har kørt på brint den seneste uge, og bortset fra at brintbilerne stadig er alt for dyre og den hvide Hyundai testbil ikke ligefrem er nogen skønhed, så er det gået fint. Hyundai ix35 FCEV (der står for Fuel Cell Electrical Vehicle) kører omkring 500 km på en tankfuld brint, men næste generation vil kunne komme op på en rækkevidde på 1.000 km."

Senest testede Bil Magasinets Frederik T. Frey en BMW X5 prototype på brint i foråret 2023 med overskriften "Der er godt nyt til dig, der venter på brintbilerne".