BREAKING: Skatteminister vil lempe på originalitetskrav til veteranbiler

"Skatteminister Morten Bødskov har for nyligt tilkendegivet, at han er indstillet på at se på muligheden for at lempe originalitetskravet. Af den grund har Motorstyrelsen besluttet at udsætte offentliggørelsen af retningslinjerne og afventer nu udfaldet af de politiske overvejelser om eventuel lempelse af originalitetskravet". Det skriver Motorstyrelsen selv på sin hjemmeside i dag.

Det var ventet, at Motorstyrelsen inden udgangen af marts ville offentliggøre et nyt regelsæt for originalitetskrav til veteranbiler. Angiveligt ville regelsættet opdele ændringer på veteranbiler i tre kategorier, rød, gul og grøn, som anvisning for, hvad, hvordan og hvor meget man må ændre på en bil, der er indregistreret som veteranbil bil.