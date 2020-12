BREAKING: Nye bilafgifter på plads

Regeringen har sammen med Radikale Venstre, SF og Enhedslisten netop indgået en aftale om omlægning af bilafgifterne fra 2021. Omlægningen skal blandt andet være med til at sikre finansieringen af 775.000 elbiler frem mod 2030.

FDM skriver i en kommentar, at det på flere områder er en god aftale for både bilisterne og for klimaet, fordi der nu sikres gode og langsigtede rammer for bilafgifterne.

Aftalen om nye bilafgifter afspejler balancen mellem på den ene side at motivere forbrugerne til grønne valg uden samtidig at straffe de forbrugere økonomisk, der endnu ikke er klar til selv at skifte til en lav- eller nulemissionsbil. Det er opnået ved blandt andet at finde finansiering i det økonomiske råderum.



Fossilbiler stiger i årlig afgift

"Vi hæfter os også ved, at den nye afgiftsmodel nogenlunde vil fastholde afgiftsniveauet på konventionelle biler. Disse betaler allerede i dag mere en rigeligt i afgift, hvilket Eldrup-kommissionens rapport også bekræftede. Mange danskere vil i de kommende år stadig have behov for konventionelle biler, og i det lys er det ikke klogt at øge afgifterne væsentligt,” siger adm. direktør i FDM, Thomas Møller Thomsen.

For de eksisterende bilejere betyder aftalen, at de kan se frem til en mindre stigning på omkring 10 procent i den halvårlige ejerafgift over en årrække.