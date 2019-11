Breaking: Lexus vender tilbage til Danmark

Lexus har et bredt modelprogram på deres største marked, USA, med konventionelle motorer og hybriddrivliner. 67 pct. af salget i hele Europa er hybrider, mens tallet for Central- og Vesteuropa er 95 pct.

Seks modeller til Danmark

Af de 10 Lexus-modeller i 2019-programmet kommer de seks til Danmark: Tre SUV'er, to sedaner og en coupé. Alle med hybridbiler med 4- eller 6-cylindrede benzinmotorer, elmotor og batterier af litium- eller nikkel-metal typerne. Der kommer ingen plugin hybrider eller elbiler.

*Lexus arbejder på at udvikle en elbil, der kommer, når markedet er klar til den. I dag er selvopladelige hybridbiler den mest oplagte løsning for det danske marked, og derfor satser vi på dem," siger Mika Elojärvi fra Lexus.

En større undersøgelse af brugen af Toyota- og Lexus-biler i fire europæiske storbyer har vist, at bilerne i praksis kører på strøm op mod 50 pct. af tiden på trods af, at er tale om selvopladelige hybridbiler. Dét, og så det faktum, at man slipper for infrastruktur til hjemmeladere og kabler, får Lexus til at tro på, at danske bilkøbere i premiumklassen er klar til et 'nyt' grønt bilmærke.

*Hvis jeg skulle give et råd til de danske politikere, der siger, at de er ambitiøse på klimaets vegne, så ville det være at skabe en mere moderne afgiftsstruktur for biler. Det virker gammeldags at beskatte værdi af en bil i stedet for at lægge vægt på ting som C02- og Nox-udslip, der har betydning for miljøet. Vi vil råde til en afgiftspolitik, som fremmer miljøvenlige biler," siger Mika Elojärvi.