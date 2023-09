Afliver myte: Elbiler brænder langt sjældnere end benzin- og dieselbiler

Batteribrande kan være umulige at slukke

Der er stor forskel på, hvordan bil med lithium ion-batteri brænder sammenlignet med en konventionel benzin- eller dieselbil.

Går der ild i lithium-ion-batteriet (det sker ikke ved alle brande i el- og hybridbiler), udsendes der en række giftige gasser. En af de farligste gasser er hydrogenfluorid (HF-gas). HF-gas er ikke brandfarlig, men er en meget giftig gas.

Hvor man i en konventionel benzin- eller dieselbil kan slukke ilden ved at kvæle ilttilførslen med eksempelvis vand, forholder det sig anderledes med et elbilsbatteri.

Går der ild i en battericelle er det nærmest umuligt at slukke ilden - dette stadie kalder man for “Thermal Runaway”. Det sker ved, at temperaturen i de enkelte celler bliver for høje, hvilket medfører et tryk, som igangsætter en proces, hvor branden kan sprede sig til de andre celler, hvorefter den lagrede energi udløses.

Ved thermal runaway kan der opnås en temperatur på 1.000 grader celcius. Man bliver nødt til at lade battericellen brænde ud af sig selv. Mens det sker, gør brandvæsnet alt for at sikre sig, at de omkringliggende celler ikke også går i brand og situationen eskalere. Den eneste måde at forhindre dette er ved at afkøle resten af batteriet med vand. Dette kan ske i en af brændvæsnets vandcontainere, hvor man sænker hele bilen ned.

El- og opladningshybridbiler brænder altså langt sjældnere end konventionelle benzin- og dieselbiler. Men når det går brand i et lithium-ion-batteri er omfanget og konsekvenserne ofte større.