Brabus indgår vildt samarbejde med KTM

Brabus indgår samarbejde med KTM

Brabus har siden 1977 forenet vildskab og luksus i deres højtydende eftermarkedsversioner af kendte modeller. Det har især været Mercedes som har nydt godt af Brabus' ekspertise og eventyrlyst, når det kommer til at skabe biler ud over det sædvanlige.

Nu har Brabus bevæget sig væk fra de firehjulede modeller for en stund og kastet sig ind i et samarbejde med den europæiske motorcykelfabrikant KTM.



De er særligt kendt for at have domineret motocross igennem en længere periode og for at have opfundet den luftkølede, firetakts offroad-motorcykel.