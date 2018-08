Brabus har taget sig kærligt af en Smart ForTwo

Brabus, som er officiel tuner af Smart-programmet, har kastet sig over en Smart ForTwo. "125R" er navnet på en nye special-version, som er optimeret til banesjov, siger Brabus.

Donorbilen er den kendte Smart Fortwo Cabriolet, hvis trecylindrede turbomotor er prikket til 125 hk (heraf navnet 125R) og 200 Nm. Resultat er en accelerationstid fra 0-100 km/t på 9,2 sekunder. Og en topfart på 175 km/t.

Med motortuningen følger dog en opfattende optimering af både mekanik, kabine og ydre fremtoning.

Motoren er ikke bare programmeret til kraftigere ladetryk. Indsugningen er revideret, ladeluftkøleren gjort større og udstødningen er ændret, også for at skabe et mere aggressivt lydbillede.