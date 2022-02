Borgerforslag vil gøre det gratis at køre over Storebælt: Sådan skriver du under

Statens indtægter for at køre over Storebæltsbroen har forlængst passeret udgifterne til at bygge den, og nu er broforbindelsen reelt en malkeko for statskassen og en skat på mobilitet mellem landsdelene.

Det er baggrunden for et borgerforslag om at gøre det gratis at passe broen, som på kort tid har opnået mere end 40.000 støtter.

Forslaget er stillet af Bent Thodsen fra Hanstholm, der langt fra er stamkunde hos Storebæltsbroen. Det er faktisk fire-fem år, siden han krydsede bæltet i bil, fortæller han til TV Midtvest.

"Der er en urimelighed i, man laver sådan en betalingshindring. At man sætter en bom op og kræver betaling. Det begrænser mobiliteten," siger Bent Thodsen.

Sådan støtter du forslaget

Begrænsningen gælder ikke kun varer og tjenester, men gør det også unødigt og urimeligt dyrt at passere Storebælt for at besøge familie og venner.

Bent Thodsen og forslagsstillerne skriver, at anlægsudgiften for Storebæltsbroen var 26 mia. kroner, og at bilister nu har betalt mere end 43 mia. kr. i broafgift. Hertil kommer et meget stort miilliardbeløb betalt af Banedanmark for at kunne køre tog over broen - det er en pris, der automatisk lægges oven i DSB's billetpris.

Alle borgere med stemmeret til folketingsvalg kan støtte forslaget hos Borgerforslag.