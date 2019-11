Bogen til alle bilnørder!

Siden 1959 har Bil Revyen været den mest grundige gennemgang af det danske bilmarked, og i år er ingen undtagelse. I øjeblikket ser vi en sand elbilsoffensiv, og Bil Revyen er opdateret med samtlige hybrid- og elbiler på det danske marked helt frem til redaktionens slutning.

At elbiler fylder mere og mere ses tydeligt på årets forside, hvor der er hele tre elbiler. Bil Revyen 2020 indeholder omtaler af hele 524 spændende biler og 10 konceptbiler, som forventes at komme i produktion i løbet af et par år.

Specifikationer på over 1.550 biler

Bagest i bogen er der tekniske data og specifikationer på over 1.550 nye biler, og som altid er der et fuldt opdateret leksikon, som blandt andet fortæller om principperne ved moderne trykladning, hybrid- og undervognsteknologi samt WLTP-brændstofmålemetoden forklaret på almindelig dansk.

Biler i alle klasser

Uanset om du vil læse om ekstreme superbiler, hverdagsduelige stationcars eller snusfornuftige, miljørigtige hybrid- og elbiler, fodrer Bil Revyen din indre biltosse. Billeder, tekniske data og omtaler er fuldt opdaterede med alle nyheder frem til redaktionens slutning. Er der sket noget nyt, står det som altid i Bil Revyen!