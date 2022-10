Boganmeldelse: Fra Peking til Paris med katastrofe i Kyiv

Lars Rolner er shippingmand og bor i Hamborg. Alligevel er han en kendt i danske bilkredse for sin samling, sine aktiviteter på racerbanen og ikke mindst for “Race med hjertet”, der kører penge ind ved at give ture i passagersædet på racerbiler ved arrangementer på Padborg Park. Overskuddet går til Julemærkehjemmet Fjordmark.

Alt det har Børsen-journalisten Tom Okke lavet en portrætbog om. “Et ekstra gear” hedder bogen, der er udgivet på Gads Forlag. Den er på 234 sider i romanformat og koster 299.95, men i vanlig Lars Rolner stil går 100 kr. fra hver solgt bog til Fjordmark.

Solgte livsværk og kørte langt

Læsere af Børsen vil kende Tom Okkes portrætter og interviews i Børsen som underholdende, velskrevede, letlæselige tilsat finurligheder og interessante pointer.

I den henseende er portrætbogen om Lars Rolner en "Tom Okke Classic", opdelt i passende hoved- og underafsnit illustreret med fotos i sektioner, så man kommer igennem bogen med lethed.

Den afdækker både Lars’ private liv fra hans udfordringer med sygdom i de unge år, til han afhænder sit livsværk og starter et nyt, samt naturligvis historien om bilsamlingen og ikke mindst han og Annettes fantastiske rally raids fra Peking til Paris i en Bentley 4 1/2 fra 1928. Første gang i 2013 var det i Kyiv. Men det skræmte ikke Lars og Annette mere, end at de gentog turen i 2019 denne gang i en specialbygget, klassisk Porsche 911 Rally Raid. Lars har været på foredragsturne om de to spektakulære ture.