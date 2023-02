Pas på: Nordmændene indfører HIDSIGE bøder!

Øvrige bødetakster i Norge

På trods af at resten af bødetaksterne ikke stiger lige så voldsomt, er de stadig på et ekstraordinært niveau. Det koster 9.700 norske kr. (6.600 dkk) at køre over for rødt, eller hvis man ikke holder ordentlig afstand til forankørende. Kørsel i en busbane udløser nu en bøde på 7.800 norske kroner (5.300 dkk.).

Prisen for de højeste bødetakster går dog til fartbøderne. Kører man eksempelvis 25 km/t. over det tilladte på veje, hvor grænsen er 60 eller 70 km/t., er bøderne hhv. 12.100 og 9.100 norske kroner.

Hvis du kører nordpå gennem Norge er den mest relevante, hvis man kører 36 km/t over den tilladte fartgrænse er bøden nu 15.100 norske kroner (10.300 dkk).

