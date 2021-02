Pas på farten: Her er de nye bødetakster for 2021

Fartbødetakster

Det kan hurtigt blive en dyr fornøjelse, hvis du har hang til fart og ikke kan styre den trang, når du bevæger dig blandt dine medtrafikanter ude i offentligheden. Fartbøder er et nødvendigt onde for at give incitament til at bilister og andre trafikanter holder farten på et niveau, hvor risikoen for ulykker ikke er for stor.

Den mindste fartbødetakst, der findes i Danmark, ligger på 1000 kr., men den stiger altså i takt med, hvor meget du overskrider den tilladte hastighed. Derudover findes en række tillæg, som gør det endnu værre at have lidt for travlt på vejene.

Hvis du kører så hurtigt, at du ligefrem fortjener et klip i kortet, kommer endnu et ekstra tillæg på 500 kr. oven i hatten, som går til Offerfonden.