Bøderegn til bilfest: Folkene bag anklager politiet for chikane

Politi melder hus forbi

Syd- og Sønderjyllands Politi kan dog ikke genkende hverken Tom Jensens eller Niels Beckers udlægning af begivenhederne, og politiet tilbageviser også Ekstra Bladets statistik om sager:

"Antallet af sigtelser i forbindelse med kontroller ved Danmarks Hurtigste Bil ligger stabilt. Arrangementet er ikke blevet afholdt de seneste to år på grund af corona. I 2018 blev 466 sigtet, præcis det samme antal som i år, mens antallet af sigtelser i 2019 var 421. Til gengæld blev langt flere biler kaldt til syn i 2019, hvor 98 bilejere fik en synsindkaldelse.

I år blev 50 biler kaldt til syn, i 2018 var det 48. Så niveauet er stabilt. Man skal være klar over, at der er tale om mange alvorlige overtrædelser, hvor færdselssikkerheden er i fare. Vi har for mange alvorlige trafikulykker i Syd- og Sønderjylland og vægter hensynet til andre trafikanters sikkerhed meget højt, siger politiinspektør Tage Jehn fra Syd- og Sønderjyllands Politi, som heller ikke vil vedkendes sig anklagen om at ”gå i for små sko”.

Også mange påtaler

”Uanset om en kontrol sker på landevejen, ved et arrangement eller på anden vis, så er det i nogle tilfælde et skøn, hvorvidt vi nøjes med en påtale eller vi uddeler en bøde. Vi lægger den samme vurdering til grund ved dette arrangement, som vi gør ved alle andre arrangementer.

Ved kontrollerne i weekenden gav vi mange påtaler i stedet for bøder, og flere af de kontrollerede fik mulighed for at udbedre lovovertrædelser på stedet, så de kunne undgå en bøde. Havde vi ikke gjort det, ville der være givet en del flere bøder, end der blev. Så jeg synes ikke, at kritikken om at vi går i små sko, er rimelig”, siger politiinspektøren.

Han bekræfter dog, at han skal have et møde med Tom Jensen, med henblik på at diskutere forløbet.