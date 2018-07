BMW på skoleskemaet i Slagelse

Mens den nye BMW får sin primære plads hos personvognsmekanikereleverne, så kommer den også til at indgå i fysik- og kemiundervisningen af HTX-eleverne på skolens tekniske gymnasium. Eksempelvis i forbindelse med delmålinger af effekt, emissionsmålinger og kompressionsmålinger.

”Vi vil meget gerne gøre vores høje teori-faglige niveau i undervisningen så praksisnær som overhovedet muligt, og vi får her muligheden for at gøre det på en helt anderledes måde, end eleverne er vant til”, forklarer rektor på ZBC Slagelse, Niels-Erik Hybholt.

BMW skal medvirke til høj faglighed

Det er også en af flere årsager til, at BMW har valgt at sende bilen til Slagelse.

”Dels vil vi meget gerne gøre vores del til at sikre så høj faglighed som muligt for en kommende generation af mekanikere, og så er der her tale om en bil, der ikke skulle ud i almindeligt salg, hvorfor der er god bæredygtighed og fornuft i, at den kan gøre en forskel i et undervisningsmiljø", forklarer eftermarkedschef hos BMW Danmark, Tommas Larsen.

"BMW har en lang tradition for at støtte erhvervsuddannelserne. Som led i en bæredygtig politik omkring de menneskelige ressourcer, har BMW Group altid haft fokus på ungdommen som kommende kapaciteter i erhvervslivet," lyder det.