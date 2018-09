BMW lancerer hårdkogte M-udgaver af X3 og X4

Det kan næppe komme som den store overraskelse, at BMW snart er klar til at lancere M-udgaver af BMW X3 og X4. I første omgang er de blevet vist med kamouflage-folie, men det er stadig rimelig nemt at se, hvordan for- og bagkofangerne kommer til at se ud. Begge biler blev vist under weekendens DTM-løb på Nürburgring.

Det er første gang nogensinde, at BMW lancerer en rigtig M-version af X3 og X4. De har længe kunne fås som M-Performance-biler i form af M40i-versionerne. Men M-Performance er ikke helt det samme som "M GmbH". M-Performance, kan sammenlignes med Audi’s “S” modeller og BMW M GmbH svarer til Audi’s “RS” modeller.