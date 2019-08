Vi spørger BMW: "Er det rigtigt, at barfodede børnearbejdere i Congo udvinder kobolt til jeres batterier?"

Det fyger med argumenter for og imod elbiler blandt Bil Magasinet's læsere. Blandt andet gamle travere om, at man skal køre mindst 17 gange frem og tilbage til Månen i en Tesla, før den er lige så miljøvenlig som en dieselbil, og at stakkels børnearbejdere pines og plages i Afrika for at udvinde sjældne mineraler til lithiumbatterier.

Men hvad er op og ned? Vi spørger Wieland Brüch fra BMW i Mobility, der har arbejdet med elbiler for BMW i München siden udviklingen af BMW i3 begyndte i 2010.

BMW indkøber selv materialer til deres biler

1. Vore læsere er bekymrede for barfodede 10-årige, der arbejder som slaver i åbne miner i Congo for at udvinde kobolt til batterier. Hvilke etiske standarder har BMW for indkøb af materialer?

"Da vi begyndte at interessere os for elektrisk mobilitet for 10 år siden, var det vigtigt, at materialerne kunne skaffes og fremstilles under samme vilkår som traditionel bilproduktion. Kobolt er en del af battericellen i et lithiumbatteri, og i starten fik vi batterierne til i3 leveret fra Samsung," siger Wieland Brüch til Bil Magasinet.

"Man kan udvide kobolt fra en åben mine på to måder: Dén, du beskriver, og så en industriel udvindling, 80 pct. af kobolten fra Congo kommer fra industriel udvinding, mens de øvrige 20 pct. stammer fra illegale miner. Vores første opgave var derfor at sørge for, at vores kobolt kommer fra de rigtige miner. Fra oktober 2018 har vi selv købt kobolt og sendt den videre til Samsung, som så bruger den i batterierne. Vi indkøber lithium og kobber på samme måde for at have styr på produktionen."