BMW: "Det er altså ikke særlig smart at forbyde visse teknologier"

Når man kører elbil, vænner man sig til at skulle lade, men som sales point er rækkevidden stadig vigtig?

"Ja, den er meget vigtig. I virkeligheden har langt de fleste kun brug for at køre lange ture få gange om året, men her skal vi alligevel kunne tilbyde lynladning. Det er vigtigt for vore sælgere at hjælpe med at finde den rette ladeløsning til hver enkelt kunde."



Få kunden ud at køre i bilen

"Ja, det gør det. Vore kunder til elbiler har brug for mere support og hjælp i starten, fordi det er nyt for mange. Selve monteringen af en hjemmelader er lowtech og ikke mere kompliceret end at montere en varmepumpe."

Hvad er det vigtigste for salget?

"Det er at få kunden ud at køre i bilen. Vi har en omfattende efteruddannelse af sælgere, fordi kunderne har flere og andre spørgsmål. Har kunden prøvet bilen, er det meget lettere at gå videre i salget. De nemmeste kunder er ejere af en plugin-hybrid, der er vant til at køre elektrisk. De kommer ofte for at bytte til en fuldt eldrevet bil."

For fire år siden handlede alt om selvkørende biler på udstillingen i Frankfurt, men i år er der ingen, der taler om det - udover BMW?

"Måske er det, fordi vores konkurrenter endelig har nogle elbiler at vise frem!".