Bliv Gymkhana-stjerne: Ken Block sælger ud af samlingen!

Fiesta i lange baner

Den anden Gymkhana-bil, som er sat til salg, er endnu en Fiesta, men denne gang drejer det sig om en Ford Fiesta ST RX43 fra 2013.

Det er et monster i stil med den foregående Fiesta, der figurerede i Gymkhana Three. Denne Fiesta har dog gjort sig bemærket i ikke bare én Gymkhanavideo, men i hele tre. Både Gymkhana Six, Gymkhana Eight og Terrakhana.

Den er blevet beundret på YouTube over 100 millioner gange, hvilket er forståeligt nok, når man tænker på, at den er blevet bygget af M-Sport med det formål at gå fra 0-100 km/t på mindre end 2 sekunder. En præstation der i sig selv er værd at skrive hjem om.

Herunder kan den sindssyge Fiesta ses i Terrakhana.