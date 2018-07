Biludlejere i udlandet tager overpriser for leje af autostole

Danske biludlejere er trætte af dårligt ry

”Det kan godt være, der er nogle selskaber, der kan tjene lidt ekstra på at snyde intetanende turister i Sydspanien. De skal aldrig se dem igen. Men hvis du lejer en bil i Danmark hos et af de etablerede selskaber, så tør jeg godt udtale mig bredt for branchen og sige, at vi behandler vores kunder rigtig godt. Derfor er det ærgerligt, at de historier der komme op i de danske medier fortæller at ”..biludlejerne snyder..” Det får det til at lyde som det også er de danske,” skriver Christoffer Greenfort, sekretariatschef for Dansk Mobilitet (tidligere Danske Bludlejere), i en pressemeddelelse.

Dansk Mobilitet peger på, at kun ganske få klager over biludlejere ender hos det offentlige forbrugerklagesystem. I 2015 og 2016 blev der oprettet 43 klagesager hos Center for Klageløsning vedrørende billeje.

Kun få klager over biludlejere i Danmark

Til sammenligning blev der i 2017 ifølge Euromonitor udlejet 780.000 biler i Danmark hos de store selskaber som Avis, Europcar, Enterprise, Hertz og Sixt, der alle er medlemmer af Dansk Mobilitet.

Det er derfor under én promille af tilfældene, der ender som en offentlig klage.

"Selvfølgelig er der nogen, der klager over den service, de får. Det kan ikke undgås, men det er en forsvindende lille procentdel, der rent faktisk klager, så jeg håber, at sådan tal gør det klart, at folk trygt kan leje en bil i Danmark uden at få en dårlig oplevelse,” siger Christoffer Greenfort.