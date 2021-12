Biludlejer: Byt din elbil til en diesel- eller benzinbil til bilferien

På baggrund af erfaringer fra Norge og de mange nye ejere af elbiler, der skal på tværs af Danmark i juleferien, advarer FDM om risikoen for ladekaos og kø ved især lynladerne ved de danske motorveje.

Udsigt til ladekaos ved de danske motorveje i julen

Biludlejningsselskabet Sixt har en løsning til dem, der gerne vil køre elbil til daglig, men ikke orker bøvl med opladning på langturen.

Skift til en fossilbil på langturen

”Lige nu har elbilen den begrænsning, at den ikke dækker alle kørselsbehov. Det kan vi tydeligt mærke på vores kunder. De vil gerne have en elbil, men de ved ikke, hvordan de så for eksempel skal komme på den årlige skiferie i Østrig eller afsted på sommerferien i Sydeuropa,” skriver CEO for Sixt, Lasse Barsholm, i en pressemeddelelse.

”Vores koncept ”Elbil uden begrænsning” er ganske simpelt og fjerner problemet med elbilens rækkevidde. Vi tilbyder simpelthen vores kunder at komme forbi og skifte den elbil, de lejer hos os, ud med en diesel, - benzin eller hybridbil, når de skal ud at køre langt. Det vil forhåbentlig få flere danskere over i en elbil – og det vil vi rigtig gerne være med til,” lyder det.