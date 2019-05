Bilsalget i april: Elbilerne fylder ingenting i statistikken

”Samlet set på årets første fire måneder, kan vi konkludere, at salget fortsat er på et ganske højt og på et meget tilfredsstillende niveau. April måneds personbilsalg har givetvis været præget af påsken samt det forhold at måneden før var rekordagtig høj. Men igen, hvis vi blot sammenligner de seneste fire måneder med samme periode sidste år, er vi fuldstændig på højde med 2018 og endda en knap 9 procent over,” siger direktør hos De Danske Bilimportører, Gunni Mikkelsen.

Elbiler, plug-in og hybridbiler

I april er der solgt 458 elbiler, hvilket er en stigning på 239 procent sammenlignet med sidste års salgstal, som lå på 135 elbiler i samme periode.

Det er dog gået et mindre skridt tilbage for plug-in hybridbilerne. Der er i april 2019 kommet 170 plug-in på de danske veje, sammenlignet med sidste år er det et fald på cirka 45 procent. Trods det mindre salg i plug-in hybriderne, er det samlet salg for både elbiler og plug-in hybrider i årets første fire måneder meget højere end i samme periode 2018.

Salget for elbiler og plug-in hybrider i årets første fire måneder ligger samlet på 2.855, hvilket er en stigning på 92 procent sammenlignet med de 1.490 elbiler og plug-in hybrider der blev solgt i januar – april sidste år.