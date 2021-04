Bilsalget boomede i marts - særligt én type bil trækker det op

Marts redder resten

Efter at have lidt hårdt under coronanedlukningen i januar og februar blev der sat turbo på bilsalget i marts. Der blev indregistreret 23.734 nye personbiler i marts måned - det er mere end januar og februar tilsammen!

Det betyder dog ikke, at alt er fryd og gammen for de danske autoforhandlere. Salget for de første tre måneder af 2021 er stadig 10 pct. lavere end samme periode sidste år.

“Vi har stadig ikke indhentet alt det tabte som følge af nedlukningen, men vi er godt på vej,” siger Mads Rørvig, administrerende direktør for De Danske Bilimportører, i en pressemeddelelse.