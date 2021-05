Bilsalget i april: Nu er 25 pct. af nye biler med kabel

Potentielt et problem

Selv om stigningen i salget af opladelige biler umiddelbart virker som en positiv udvikling rent miljømæssigt, så er tendensen ikke nødvendigvis særlig positiv fremadrettet. Seneste nyheder fra EU dikterer nemlig, at plug-in hybrider ikke længere defineres som grønne biler fra 2026 og frem.

Det betyder altså, at den tendens vi ser i dansk bilindustri skal forstærkes i de kommende år for at opnå de førnævnte målsætninger. Én måde at gøre det på, er at tilføje og ændre på de afgifter, der blev fastslået i slutningen af 2020, hvor plug-in hybrider står som røverkøb i forhold til regulære fossilbiler, og som praktiske i forhold til de rækkeviddebegrænsede rene elbiler.