Bilproducenter risikerer gigantiske CO2-bøder fra nytår

Knap tre måneder efter Dieselgate brød ud i september 2015 vedtog EU-Parlamentet nye regler for CO2-udslip fra køretøjer. Det skete som et modsvar til Dieselgate på vegne af de europæiske forbrugere, og det er de regler, der træder i kraft til nytår.



De nye regler er ekstremt komplicerede og lægger sig som et tungt tæppe over den i forvejen ekstremt komplicerede danske lovgivning for bilafgifter.

"Vi kender den danske lovgivning for bilafgifter ret godt og må medgive, at den er kompleks. Når man så lægger en lige så kompliceret EU-lovgivning oven i, er det let at blive forvirret. Men det er trods alt vigtigt at pointere, at det er EU, der driver den grønne omstilling lige nu," siger Jacob Skjærris, senior automotive manager, KPMG Acor Tax.

De nye CO2-grænser vil ifølge en aktuel KPMG-rapport få omfattende betydning for den europæiske bilindustri fra købere af biler, forhandlere og værksteder til selve produktionen og vilkårene for underleverandører af for eksempel gearkasser.

Grundlæggende elektrificering af biler



Biler kun med benzinmotorer kan blive udstødte, mens dieselbilen kan få en uventet renæssance på grund af den fine udnyttelse af brændstofenergien og avancerede metoder til rensning af udstødningsgassen. Ifølge KPMG vil de nye bøderegler betyde, at producenterne flytter store dele af produktionen over til den væsentligt dyrere hybrid- og elteknologi, mens helt billige bilmodeller med traditionelle benzin- og dieselmotorer droppes. KPMG nævner ingen bilproducenter eller mærker, men det er for eksempel Renault's gamle 1,6-liters benziner uden trykladning, der indtil fornylig var på programmet i blandt andet Dacia's modeller. Den bliver erstattet af en mindre – men dyrere – turbobenzinmotor med et lavere CO2-udslip.

EU presser på for en grundlæggende elektrificering af biler for at gøre dem mere miljøvenlige.