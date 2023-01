Tesla-chef får flere bilmærker til at flygte fra Twitter

Twitter Boykot

Den 27. oktober 2022 blev Tesla-grundlæggeren Elon Musks overtagelse af Twitter officiel på baggrund af en aftale på 44 mia. dollar. Siden da har nogle af Tesla's største konkurrenter boykottet Twitter. De fleste bilmærker er stoppet med at reklamere på platformen, mens nogle er gået skridtet videre og har boykottet Twitter helt.

General Motors, der ejer mærker som Chevrolet, GMC, Cadillac og Corvette er helt stoppet med at poste. Så udover, at de ikke betaler for at reklamere på medieplatformen, er de også stoppet med at lægge nye opslag op på alle deres profiler.

Nedenunder ses det sidste Twitter opslag fra Chevrolets officielle profil - fra den 27. oktober.