Billig Dacia får dumpekarakter på sikkerheden

Uambitiøse takter fra Dacia

Der er da heller ikke meget tilfredshed at spore hos generalsekretær hos Euro NCAP Michiel van Ratingen, der udtaler, at det er meget lavt at sigte for Dacia: "Tydeligvis har Dacia fundet deres marked og det holder de sig til, men en to-stjernet rating udviser en meget lille ambition, selv for et lavprisprodukt."

I en verden, hvor sikkerhed kommer mere og mere i højsædet, mener Euro NCAP ikke, at det er nok at sigte efter karakter så langt under middel. Eksempelvis påpeger Michiel van Ratingen, at der mangler mange ting som eksempelvis frontkamera, der skal forhindre kollisioner fortil.