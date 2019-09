Biljournalisten - undervisningsmateriale til grundskolens danskundervisning

Elever skal lære at skelne mellem anmeldelse og reklame

Anmeldelsens popularitet er ikke gået virksomhedernes næse forbi. Derfor udfordres grænserne mellem anmeldelse og reklame. Virksomheder og organisationer benytter sig i stigende grad af "YouTubere" og "influenter", der har mange følgere og dermed et stort publikum. Disse influenter betales nogle gange for at influere - altså påvirke - deres følgere retning af at købe og/eller gøre noget bestemt. Det er der intet ulovligt i, men det stiller krav til modtagerens analytiske evner, da reklamer låner virkemidler fra andre genrer.

Lovgivningen er klar på området: Hvis en influent reklamerer for et produkt og/eller sponseres af en virksomhed, skal det fremgå tydeligt for modtageren. Lovgivning alene gør det dog ikke, og derfor lægger dette forløb op til, at eleverne opdager og formulerer forskellene mellem anmeldelse og reklame.

Journalistik er danskfagligheder i praksis

Journalistikken er et godt eksempel på en praksisform, der bygger på de fagligheder, danskundervisning ønsker at fremme. En journalist skal kunne udtrykke sig forståeligt, klart og multimodalt, og vedkommende skal desuden kunne gøre det i sociale kontekster. Eleverne skal i dette forløb lære danskfaglighederne ved at praktisere dem som journalister, der indtræder i et autentisk scenarie.