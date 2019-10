Bilimportører om nye CO2-regler: "Nej, biler bliver ikke dyrere"

Så bilerne bliver ikke dyrere?

"Vi har, kan og må naturligvis ikke have nogen viden om effekten på bilpriserne til kunderne - udtaler man sig som konsulent om den sag, så gisner man, eller man indikerer teoretiske ting. Det er korrekt, at EU har opsat langsigtede mål for bilernes emission i 2030, og at der er delmål i 2025, såvel som 2020. Det er jo derfor, at producenterne allerede nu er i gang med at sende flere elbiler og plugin-hybridbiler på markedet, ligesom de er i fuld sving med at udvikle nye modeller og versioner, som er mere miljøvenlige og har et lavere brændstofforbrug - og dermed også en lavere CO2-udledning."

"Bilproducenter, importører og forhandlere vil gå benhårdt efter et salg, der i størst muligt omfang vil afspejle de mål, som er fastsat af myndighederne."

Markeret vil tilpasse sig

Hvem skal betale for, at de elektrificerede biler er dyrere at producere?

"Bilimportørerne lever i et stærkt konkurrencepræget marked, og alle vil tilpasse sig efter de helt almindelige markedsregler - efterspørgsel og pris. Stiger ens pris, sælger man mindre - eller intet. De producenter, som forventer at opnå målene eller vil være meget tæt på, vil jo ikke drømme om at ændre deres priser, og det må konkurrenterne tilpasse sig. Gør de ikke det, vil de miste markedsandel. Det er en helt forudsigelig konsekvens."

Så markedet vil tilpasse sig?

"Ja. Vi er overbeviste om, at markedskræfterne vil regulere det forhold, og at man ikke skal frygte noget på det område - ligesom vi er overbeviste om, at alle vil gøre deres yderste for at imødekomme de krav, som er fastlagt på området."

De nye CO2-regler træder i kraft 1. januar 2020.