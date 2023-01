Biler vandaliseret på villavej: "Miljøsvin"

"Miljøsvin"

Er man miljøsvin, når man kører BMW 520?

Det mener nogle åbenbart, og det i en sådan grad, at de har behov for at lave hærværk for at gøre opmærksom på det. Mandag gik det ud over Mohammad Alwan’s bil.

Han efterlod den på gaden søndag aften kl. 23. Da han kom ud til den mandag morgen var begge forlygter smadrede, den var ridset, tilsyneladende med en kniv, og der var skrevet “Miljøsvin” på køleren med grøn spraymaling.

Mohammed, 25, der er passagerassistent i Københavns Lufthavn, har boet i parcelhuskvarteret i Søborg uden for København siden 2018, og han har aldrig oplevet noget lignende. Men han var ikke den eneste, det gik ud over natten til mandag.