Ung dansker får job hos HYPERBILSPRODUCENT – nu går hans design VIRALT

Først praktik, så drømmejob

I forbindelse med sine studier har Frederik haft et praktikforløb, der er ud over det sædvanlige. For hvor søger man praktikplads, når man godt kan lide at lægge streger til bildesign? Man kontakter naturligvis danske Zenvo Automotive, der producerer biler i hyperklassen - og det gjorde Frederik med en praktikplads til følge.

Vi må konkludere, at praktikken forløb godt, for nu - et par måneder senere - har Frederik sikret sig et job som designer hos netop Zenvo Automotive, der har danske Christian Brandt som chefdesigner.

- Det er en drøm, der går i opfyldelse. Jeg har altid gerne vil være bildesigner, man da jeg ikke går på en decideret bildesigner-uddannelse, har det været svært at få den nødvendige feedback fra undervisere og medstuderende. Det kan jeg få nu.

