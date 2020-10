Skatteministeren: Bilafgifterne er alt for høje

Elbiler betaler 15.000 kr for lidt

For elbiler ser regnestykket anderledes ud, for de betaler stort set ikke registreringsafgifter i dag. I hvert fald ikke dem, der koster under 400.000 kr.

I gennemsnit betaler ejeren af en elbil 3.000 kr. i registreringsafgift – eller omkring 200 kr. om året over de 15 år. Elbilisten betaler så omkring 4.900 kr. i løbende, årlige afgifter såsom elafgift, ejerafgift og afgift på forsikring.

Så det bliver altså til en samlet afgiftsregning på 5.100 kr. om året. Men med et slid på vejene for 6.100 kr. hvert år, mangler de, der kører i elbiler, altså at betale 1.000 kr. om året – eller 15.000 kr. over hele bilens levetiden – for at afgiften sidder lige i skabet rent samfundsøkonomisk.

Skatteministeriets nye beregninger matcher fint de resultater, som de økonomiske vismænd lagde frem for to år siden.

I maj 2019 skrev Skatteministeriet i en stor rapport, at registreringsafgiften var høj set i et samfundsøkonomisk perspektiv, hvilket har markante samfundsøkonomiske omkostninger.