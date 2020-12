Bil Magasinet-mand skifter job til tv-vært hos Ferrari

Anders Richter er uddannet journalist og har over 10 års erfaring med sig i bagagen fra Danmarks største magasin om biler, Bil Magasinet, hvor han både har arbejdet som motorjournalist, redaktionschef og senest digital udviklingchef.

”Jeg glæder mig enormt meget til at udvikle og producere historier fra det mest passionerede bilhus i Danmark. Der gemmer sig så mange gode historier og skarpe medarbejdere bag murene hos Formula, og jeg ser frem til at give folk et indblik i hverdagen i dette hus – selv om det aldrig bliver hverdag at omgås køretøjer i denne kaliber," siger Anders Richter.

Tv-kanal på YouTube og Facebook

Tv-kanalen vil have flere ugentlige programmer af kortere og længere varighed, som primært vil blive lagt på YouTube og Facebook.

Programmerne skal bringe seeren helt ind i maskinrummet hos Formula, så alle kan blive klogere på nogle af landets mest eksklusive biler. I samme ombæring kommer kanalen også til at indholde interviews med nogle af landets største bilnørder.

Kanalen blev sendt i luften 1. december med en introduktion af den nye vært, og herfra kommer der nye programmer hver uge.

Følg Formula TV