Bil Magasinet bliver blæst bagover af den nye Corvette: "Den er fed!"

Hvilken motor i Corvette C8?

Teamet bag udviklingen af bilen mødtes hver mandag for at more sig over den seneste uges rygter på sociale medier om alle mulige motorkonfigurationer. Der skulle komme en biturbomotor, sagde rygtebørsen, og der har også været rygter om en 4-cylindret turbomotor med over 1.000 hk, der skulle have flået en testbænk fra hinanden.

Partrick Hermann fra GM Europa har været med til at udvikle bilen og fortæller, at det kun er rygter. Corvette C8 vil blive lanceret med LT2-motor i Europa efter sommerferien 2021.

LT2 er en videreudvikling af LT1-motoren fra Corvette C7. Den har fået tørsumpsmøring som på en racerbil for at kunne yde ensartet smøring uanset påvirkning af g-kræfter, og for at kunne bidrage til at sænke tyngdepunktet i bilen.

Han har ingen kommentarer til eventuelt kommende motorer og drivliner, da det er GM's politik at holde den slags fortroligt.

6,2-liters V8'er uden trykladning

Motoren er en V8'er med et slagvolumen på 6.168 cm3 og 16 ventiler. Den yder 502 hk ved 6.450 o/min og 637 Nm ved 5.150 o/min.

Den automatisk cylinderfrakobling slår fire af de otte cylindre fra for at spare brændstof, når der ikke er behov for alle otte cylindre – det illustreres ved at et rødt 'V8' ikon i bunden af skærmen bag rattet bliver til et blåt 'V4'. Det er ikke muligt at høre eller mærke, at benzinindsprøjtningen slår til eller fra på fire af cylindrene, og træder man på speederen, reagerer motoren med alle cylindre på millisekunder.

Her er hverken turbolader, kompressor eller elektrificering. Der er en lille elmotor i motorrummet i form af en startermotor, der bruges til at starte forbrændingsmotoren med, men her er ingen hybridsystemer eller lignende.