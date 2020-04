Bil Magasinet dropper biler – skal i fremtiden teste offentlig transport...

Direktørerne for Benjamin Media udtaler...

Den administrerende direktør for Benjamin Media udtaler i samme ombæring:

"Det er mig en gåde, hvorfor Bil Magasinet har skiftet spor? Forretningen gik efter omstændighederne fint. Ledelsen i Benjamin Media har intet fået at vide, og opkaldet fra Transportministeren d. 1. april vakte stor undren," slutter Niels Jespersen, CEO i Benjamin Media.

Mediedirektøren hos Benjamin Media er ligeså forundret:

"Efter medarbejderne er begyndt at arbejde hjemmefra og ikke har adgang til testbiler i samme grad, er kæden tydeligvis hoppet af. Jeg indkalder straks redaktionen til et virtuelt møde for at få en forklaring. Danmark har brug for test af de nyeste biler – ikke en test af toiletfaciliteterne i De Blå Busser," fortæller Birgitte Raben som samtidig lover, hun nok skal få styr på situationen, så Bil Magasinet fortsat kan udkomme i den form, det har gjort siden 1991.

Hun beder samtidig alle danskere om at købe et abonnement på Bil Magasinet, så redaktionen kan forstå, at der er brug for dem i Danmark!