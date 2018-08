Berømt tyksak fylder 120 år

I 1952 blev Michelinmanden gift under bilmessen i Paris. I en symbolsk ceremoni på Michelins stand gik han arm i arm med sin kjoleklædte brud for at understrege og illustrere Michelins opfindelse af radialdækket, som netop forbandt stål og tekstiler i dækket og revolutionerede dækbranchen.

I dag repræsenterer han både Michelin Gruppen og de forskellige kommercielle enheder, herunder dæk til personbiler, lastbiler, landbrug, flyindustrien, entreprenører og rumfartsindustrien. Dertil kommer optræden i Michelins forskellige mad- og rejseguider.

Ingen planer om pension

I anledningen af 120 året for figuren Bibendum har Michelin Museet i hjembyen Clermont-Ferrand åbnet en særudstilling om den ikoniske figurs betydning for Michelins forretning gennem historien.