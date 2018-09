Berlingo er Årets Varebil i Europa 2019

Berlingo vinder titel for 2. gang

Citroën Berlingo vandt prisen i 1997, og modellen er siden produceret i mere end 1,5 mio. eksemplarer alene for varebilsudgaven.

"Citroën er stolte over at se den nye Berlingo Van modtage den prestigefyldte titel: "International Van Of The Year 2019" igen. Denne pris vidner om det spring, som den tredje generation af Berlingo har taget," siger Linda Jackson, Brand Director for Citroën.