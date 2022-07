Benzinen er dyr: Her 5 tips til at bruge mindre benzin på kør-selv-ferien

4. Tank med omtanke

Hvis man krydser flere landegrænser, så er det værd at overveje i hvilke lande man tanker op. I nogle lande er brændstof nemlig billigere end i andre, og hvis din bils rækkevidde er lang nok, bør du overveje helt at springe visse lande over.

“Hvis man f.eks. tanker i Tyskland fremfor Danmark, vil der være omkring 1,74 kr. for diesel og 3,61 kr. for benzin at spare pr. liter som følge af lavere tyske afgifter, som netop er blevet yderligere sænket. I år bør man desuden tilstræbe at tanke i Tyskland frem for i f.eks. Frankrig og i Italien frem for Østrig eller Frankrig,” siger Jan Lang, der er markedsanalytiker på Bilbasen.

