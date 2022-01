Bentley vil bygge 5 nye elbiler fra 2025

Bentley har en strategi

Det britiske bilmærke Bentley melder ud, at deres kommende modeller bliver grønne. Elektrificeringen af den kommende Bentley-flåde er et led i en plan de kalder Five-in-Five, som igen er et led i en større strategi ved navn Beyond100.

Five-in-Five betyder, at Bentley lancerer fem nye elektriske biler på fem år startende i 2025. Det vil altså sige én ny model om året.

Beyond100 er et større strategiudspil, der handler om, at Bentley sigter efter at være CO2 neutrale i år 2030. Det indebærer, at Bentley omlægger hele sin bilproduktion til kun at producere elbiler, hvilket derved så indebærer, at de stryger alt der hedder hybridteknologi allerede fra 2026.