Bendtner anklaget: Vi snupper Porsche'n, tak!

Syv forseelser siden juni

"Den tidligere danske landsholdsprofil Nicklas Bendtner skal atter stå skoleret foran en dommer i Københavns Byret.

Her vil fodboldspilleren stå tiltalt for i alt syv forhold, der alle vedrører overtrædelse af færdselsloven.

Af anklageskriftet, som B.T. har fået aktindsigt i, fremgår det, fem af de syv forhold vedrører kørsel uden kørekort, mens de resterende to forhold vedrører hastighedsovertrædelser."

Det skriver B.T. fredag 17. april 2021.

Kørte uden kørekort

Strengen af lovovertrædelser startede den 9. juni 2020, hvor Nicklas Bendtner kørte for stærkt uden kørekort. Et tema, der skulle følge fodboldstjernens forseelser i de kommende måneder. Hastighedsovertrædelsen var dog relativt mild med 58 km/t i en 50 km/t-zone.

Få måneder efter, blev Bendtner så knaldet igen. Den her gang var det med 157 km/t på et stykke af Helsingørmotorvejen, der ellers maksimalt tillader 110 km/t.

Desuden blev han siden snuppet to gange: Én på Amagermotorvejen i februar, og endnu en på Færgestationsvej i Rødby. Alle forseelser var som forventeligt uden, at Nicklas Bendtner havde generhvervet et kørekort at få klippet i.