Fartøjet har en maksimal flyvehøjde på 1.000 meter og stifteren af XPeng, He Xiaopeng, har fløjet det adskillige gange. Hans erfaring er, at den mest optimale og komfortable flyvehøjde er 400 meter.

Dronen har autopilot udviklet af Xpeng og en lang række sensorer inklusive et avanceret system for ground monitoring. Her er ingen blinde vinkler fra cockpittet og dronen er forberedt til automatisk landing.

Vil kræve pilotcertifikat i Danmark

Det er meningen at udvikle fuldautomatisk transport fra a til b for to personer, og som ekstra sikkerhed er her en automatisk faldskærm.

Opdriften sker ved hjælp af otte kulfiberpropeller - to i hvert hjørne.

Prisen forventes fra cirka 900.000 kr. og i Danmark vil fartøjet kræve pilotcertifikat med de nuværende regler.

Læs mere om Xpeng og deres første to modeller i Danmark