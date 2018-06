Av! Se Bugatti-ejer hamre ind i sikkerhedsbarriere

En Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse er det åbne svar på en Veyron Super Sport, hvilket betyder, at W16-motoren med fire turboer yder 1.200 hk.

I videoen kørte bilen angiveligt 334 km/t, inden de begyndte at bremse ned. Selv om det er langt fra de 408 km/t, som er dens officielle fartrekord, var det øjensynligt stadig nok til at gøre ejeren godt og grundig fartblind, hvilket betyder, at han ikke får høvlet nok fart af i tide.

En Bugatti Veyron er ikke kendt for at være bilen med de mest adrætte køreegenskaber, og da ejeren skal til at drejer, understyrer bilen i stedet og kører lige ud - og direkte ind i en stribe store beholdere fyldt med vand. Selvom det ikke er beton, er det stadig rimeligt hårdt ved den flotte blotlagte kulfiber.