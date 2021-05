Brandærgerligt: Stort dansk motorshow udskydes til næste år

Auto Show rykkes til 2022

"Efter regeringens seneste udmeldinger for genåbning af landet står det nu klart for alle i organisationen bag landets største bilshow, at det ikke er muligt at afholde Auto Show i 2021 som håbet."

Det skriver Kasper Erling og Martin Poorhamidi, der står for at holde arrangementet.

Auto Show skulle ellers have løbet af stablen til august, men eftersom eventet klassificeres som et indendørs stående arrangement, er gæsteantallet begrænset til 3.000 personer, med en nøje kontrolleret åbning.

“Selvom det skærer mig dybt i hjertet at skulle ‘hoppe’ endnu et år med Auto Show over, betyder det på den positive side, at vi har ekstra meget tid til at planlægge Auto Show 2022, som jeg allerede nu godt kan love, bliver helt ekstraordinært stort og oplevelsesrigt,” fortæller arrangør, Martin Poorhamidi.

Afslutningsvis skriver Auto Show til dem, der har købt billetter, at besked vedrørende refundering eller rykning vil følge til alle, der har bestilt billetter.

Nedenfor kan du se videoen fra 2019, som var sidste gang Auto Show blev afholdt.