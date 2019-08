Kom til bilfest i Silkeborg i weekenden

Automania åbner fredag kl. 16

Det er efterhånden blevet en fast tradition at åbningen af Automania foregår på Torvet fredag kl. 16.00. Her vil der være underholdning med et par numre fra årets musical ”Sound of Music”, der opføres til oktober i Jysk Musikteater. Derefter åbner borgmester Steen Vindum festivalen og Niels Jonassen præsenterer de fremmødte biler.

Mærkeklubber på visit

Det er efterhånden en tradition, at bilmærkeklubber besøger festivalen. I 2019 er der besøg af BMW E30-klubben i Lunden og Bugatti-klubben, der har lagt deres årstræf i ryttergården på Søvej. Desuden kommer Aston Martin-klubben på besøg på Søvej. Mange andre bilmærker er repræsenteret, når entusiaster besøger festivalen i deres egen bil og de kan ses i Lunden på Vestergade.

Hippielejr, militær og udstilling i Lunden

Der bliver indrettet en hippielejr i Lunden, og det er lige som at træde ind i en tidslomme, hvor slogans som ”make love, not war” og ”nej til atomkraft” sætter normen. Her kan man møde ægte hippier, se deres farverige køretøjer og alt udstyret fra dengang. Samtidig spilles der glad musik og det er tilladt at synge med – og de elsker det grønne græs under tæerne.

75 året for D-Dag markeres ved besøg af militærkøretøjer og en udstilling af Checkpoint Charlie fra Berlin.

Ikast Motorsport har en stand, hvor man kan se forskellige racerbiler, ligesom Silkeborg Veteranbilklub også har en stand.