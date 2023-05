Krig, inflation og Covid-19

2022 var præget af ekstreme begivenheder. Hvad har krigen i Ukraine, covid og øget inflation betydet for de danske kunders oplevelser og tilfredshed med bilforhandlere og bilkøb?

"Vi har været gennem forskellige kriser, som bestemt ikke har påvirket bilejere på samme måde. Under Covid-19-pandemien var de danske kunder forstående overfor naturlige begrænsninger, som bilforhandlerne måtte agere under. Forhandlerne var faktisk ganske innovative i forskellige initiativer for at sikre, at de fortsat kunne sælge biler – og så kunne man stort set holde åbent under det meste af krisen," siger adm. direktør Mikkel Korntved fra Loyalty Group til Bil Magasinet.

Blev mere utilfredse fra 2022 til 2023

"I den sydlige del af Europa var bilforhandlerne ikke så heldige. I mange lande blev forhandlerne lukket ned i månedsvis og måtte derfor stoppe deres aktiviteter fuldstændig. Den enkelte danske bilkunde var ikke nævneværdig ramt på pengepungen under Covid-19, nærmest tværtimod. AutoIndex undersøgelsen viste mere stagnation end nedgang i kundernes tilfredshed i den periode. Fra 2022 til 2023 ser vi til gengæld et ganske andet billede."

"I den nye 2023 undersøgelse falder kundetilfredsheden blandt stort set alle bilmærkerne, både tilfredsheden med selve bilen, forhandleren og værkstedet. Den nuværende krise med høj inflation, krig i Ukraine og høje energipriser har i den grad ramt bilejernes pengepunge. Jo tættere en samfundskrise kommer på den enkelte kundes egen pengepung, des mere kritisk vil kunden være i forhold til, hvad man bruger penge på – og hvad man føler, man får for dem. Og det gælder ikke alene for bilforhandlere," siger Mikkel Korntved.