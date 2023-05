Nye tal: Tesla-ejere er GLADE for deres biler - men trætte af meget andet ved mærket

Tesla ligger højt på vurdering af loyalitet og bil, men meget lavt på vurdering af salg og værksted. Har du nogensinde oplevet det før i undersøgelsen?

"Nej, aldrig på samme niveau. Hos de klassiske premium-mærker BMW, Mercedes og Audi oplevede vi for flere år tilbage, at kunderne var meget tilfredse med selve bilen, var loyale overfor mærket og godt tilfredse med købsoplevelsen. Til gengæld levede oplevelsen på værkstederne ikke op til kundernes forventninger! Det har flere af mærkerne fået gjort noget ved i de senere år."

Tesla slå på pris frem for premium

Hvad kan Tesla bruge undersøgelsen til?

"Tesla har slået sig op på at ville gøre op med den traditionelle måde at sælge biler på. Købet skal ideelt foretages online uden menneskelig kontakt. Den drøm holder desværre (for Tesla's aktionærer) ikke. Tesla er nu i fuld gang med at etablere stadigt flere fysiske butikker og værksteder i både Danmark og Norge. Dermed begynder de at ligne en mere traditionel distribution af biler. Eneste forskel er at Tesla selv ejer deres butikker – indtil videre. Den tidligere stærke mærkepræference hos Tesla-kunderne er ved at blive afløst af den farligste af alle konkurrenceparametre, nemlig pris."

"Hvis jeg var i Tesla’s ledelse, så ville jeg erkende at de fastlagte processer ved køb af bil og også værkstedsbesøget tydeligvis ikke falder i kundernes smag – og at de derfor bør sikre at kunne behandle kunderne på en måde som er meget mere tilfredsstillende," lyder det fra Mikkel Korntved fra Loyalty Group.