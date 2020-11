Autobranchen: Hallo Christiansborg - hvornår sker der noget?

S-regeringen forhandler i øjeblikket med Folketingets øvrige partier om finansloven for 2021, herunder en omlægning af bilafgifterne.

Den 7. september fremlagde Transportkommisionen under ledelse af Anders Eldrup sin første delkonklusion for, hvordan man kan opnå et stort antal grønne biler i 2030. Kommisionen har efter tre års arbejde foreslået at gøre afgiften grønnere ved at beskatte biler efter, hvor mange gram CO2 de udleder per kørt kilometer. Den foreslår også at indføre et ekstra bundfradrag til el- og hybridbiler.

Regeringen vil hæve afgifter på alt med fire hjul

Regeringens eget forslag til nye bilafgifter er pinligt, hvis du spørger os, for de vil stort set hæve afgifterne på alt med fire hjul - for eksempel bør afgifterne på en Peugeot 3008 plugin-hybrid hæves, så dens pris vil stige med 130.000 kr. - på trods af et samtidig ønske om at sænke CO2-udslippet fra transportsektoren.

S-regeringen med vanvittigt forslag: Brandbeskat grønne biler!

Bilsalget er på vej til at gå i stå

i mellemtiden er bilsalget ifølge Dansk Industri påvirket af uvisheden om, hvad nye biler koster efter nytår. Salget af nye biler faldt med 18 pct. i oktober i forhold til året før.

Skatteministeren: Bilafgifterne er alt for høje

”Tallene viser en tilbagegang i det generelle personbilsalg, hvilket må tilskrives usikkerhed, som følge af de nuværende politiske forhandlinger om nye bilafgifter. Vi håber, at politikerne hurtigst mulig kommer til enighed om en ny, grøn bilaftale, der rækker langt ind i fremtiden,” sagde direktør for De Danske Bilimportører, Mads Rørvig, den 2. november 2020.

Siden er der ikke sket andet, end at forhandlingerne er flyttet fra et ministerium til et andet.