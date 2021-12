Dacia Spring vinder stor europæisk kåring – Bil Magasinet er med i juryen, men er ikke enig i afgørelsen

Dacia: Vi er stolte af kåringen

Dacia Spring blev lanceret herhjemme i november og på europæisk plan har mærket modtaget mere 45.000 ordrer på modellen.

Juryens argument for at kåre den som bedste køb til under 20.000 euro er, at det vrimler med elbiler til 300.000 kroner og opefter, mens der ikke har eksisteret en ny elbil til de kunder, der gerne vil køre på el, men som ikke har pengene eller lysten til at investerer så mange penge på en ny elbil.

Til en startpris på omkring 130.000 kr. for en elbil med en rækkevidde på 230 km (WLTP) og med plads til fire personer er det nu blevet muligt.

"Vi er meget stolte over at vinde AUTOBEST 2022 prisen. Den bekræfter, at Dacia's filosofi er rigtig. At lave enkle biler, der opfylder kundernes basale behov. Jeg vil gerne takke alle medlemmer af AUTOBEST Juryen for at understøtte, at vi er på rette vej med denne filosofi” siger Denis Le Vot, CEO Dacia & LADA brands, i en pressemeddelelse.