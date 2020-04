Vladimir Putins nye favorit-SUV er i gang med de sidste testkørsler ved polarcirklen

Ikke nogen militær invasion

Vi har længe vidst at den russiske bilproducent Aurus Motors havde større planer end "blot" at bygge deres Senat S600 Sedan og Senat L700 limousine. Nu kommer russerne med Arsenal og Komendant, men bare rolig, der ikke tale om en militær invasion!

Firmaet vil producere en række luksusbiler, herunder Arsenal, der er en ny minivan, og Komendant, der er en ny SUV. Man behøver næppe være den store lingvist for at regne ud, at SUV’ens navn er russisk for kommandant. Minivan’en, Arsenal, er tidligere blevet spottet i den russiske præsident Vladimir Putin’s kortege, men vi har foreløbigt kun set teaser billeder og renderinger af SUV’en. Det laver vi om på nu.

For Komendant er netop blevet spottet af vores spionfotograf under testkørsel på en frossen sø i Nordsverige. Og nej, russerne har ikke indtaget Sverige… Det tror vi i hvert fald ikke. Øhh... lad os kigge lidt på SUV’en.