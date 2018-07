Audi TT fylder 20 år og får en omgang plastikkirurgi

Tillykke med fødselsdagen TT

I 20 år har Audi haft en lille sportsvogn på programmet, som vi elsker for dens design og lækre løsninger. I anledning af dens runde fødselsdag har fabrikken valgt at sende modellen en tur under kniven for at få den frisket en smule op.

Snuden er blevet lavet om med nye luftindtag, og der er kommet en bredere diffuser til bagpå.

Standardudstyret kommer i fremtiden bl.a. til at indeholde Audi's Virtual Cockpit, Audi Drive Select, multifunktionsrat "Plus", samt Bluetooth.

TT fås også med en S-Line pakke, som sænker bilen med 10 mm, giver et sæt anderledes sportssæder og nye detaljer på ydersiden.