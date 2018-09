Kæmpe-Audi er i Danmark nu

HVILKE MOTORER

Ved lanceringen nu fås 50 TDI, hvilket er en rebus, der står for en 3-liters V6-turbodiesel med 286 hk og 600 Nm.

Til foråret 2019 følger en mindre variant af motoren med 231 hk og 500 Nm, og en 3-liters V6-turbobenziner med 340 hk/500 Nm.

Alle motorer har mild hybrid-system med 48V højspændingssystem og et lille lithiumbatteri under bagagerummet. Det gør det muligt at køre med standset motor frem mod lyskryds og ved speederslip for at spare brændstof.

Systemet er automatisk og kan ikke betjenes manuelt.

HVILKEN KABINE

Kabinen er lånt fra A8, men man sidder højere. Bilen er to meter bred, så der er langt over til sidemanden. Digitale instrumenter bag rattet og to skærme i midten er standard.